В результате нападения повстанцев в Буркина-Фасо погибли 20 человек, большинство - полицейские
В Буркина-Фасо в результате нападения повстанцев погибли по меньшей мере 19 военных полицейских. Также жертвой стало одно гражданское лицо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Количество жертв может быть выше, что делает нападение одним из самых смертоносных на войска Буркина-Фасо.
Нападение было направлено на пост военной полиции у золотого прииска Ината. Вооруженные силы Буркина-Фасо сообщили, что "отряд жандармерии стал объектом террористического нападения".
Сообщается, что при этом выжили 22 человека.
Атака произошла через два дня после другого нападения, в результате которого семь полицейских были убиты в граничащем с Нигером и Мали регионе.
Группы исламистских боевиков, связанные с "Аль-Каидой" и "Исламским государством", действуют в районе трех границ, где несколько стран, включая Францию, Чад, Нигер, Мали и Буркина-Фасо, разместили сотни военнослужащих.