В результаті нападу повстанців у Буркіна-Фасо загинули 20 осіб, більшість - поліцейські

У Буркіна-Фасо в результаті нападу повстанців загинули щонайменше 19 військових поліцейських. Також жертвою стала одна цивільна особа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Кількість жертв може бути вище, що робить напад одним з найбільш смертоносних на війська Буркіна-Фасо.

Напад було направлено на пост військової поліції біля золотої копальні Іната. Збройні сили Буркіна-Фасо повідомили, що "загін жандармерії став об'єктом терористичного нападу".

Повідомляється, що при цьому вижили 22 людини.

Атака відбулася через два дні після іншого нападу, в результаті якого сім поліцейських були вбиті в регіоні, що межує з Нігером і Малі.

Групи ісламістських бойовиків, пов'язані з "Аль-Каїдою" і "Ісламською державою", діють в районі трьох кордонів, де кілька країн, включаючи Францію, Чад, Нігер, Малі і Буркіна-Фасо, розмістили сотні військовослужбовців.