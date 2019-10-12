В результате минометной атаки по Турции из Сирии погибли 8 человек

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Еще 35 человек ранены

Во время минометной атаки с Сирии по территории Турции погибли восемь жителей пограничного населенного пункта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Как заявили в офисе губернатора турецкой пограничной провинции Мардин, восемь гражданских погибло и 35 получили ранения в районе Нусайбин в результате минометного обстрела с территории Сирии.

Обстрел приписывают так называемым Отрядам самообороны - движению, которое Турция считает сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана, признанной террористической организацией в США, ЕС и Турции.

Ранее сообщалось, что по полевой базе американского спецназа в Сирии 11 октября нанесли удар. Известно, что удар нанесли в районе Кобани рядом с холмом Мистенур. США считают виновными в обстреле военно-воздушные силы Турции.

РБК-Украина писало, что Турция официально подтвердила, что в ходе военной операции на северо-востоке Сирии погиб первый военный турецкой армии.