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Унаслідок мінометної атаки по Туреччині із Сирії загинули 8 осіб

Новини » Надзвичайні події    12.10.2019 - 04:01
Унаслідок мінометної атаки по Туреччині із Сирії загинули 8 осіб
Ілюстративне фото (GettyImages)

Ще 35 людей поранені

Під час мінометної атаки з Сирії по території Туреччини загинули восьмеро жителів прикордонного населеного пункту. Про це повідолмляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Як заявили в офісі губернатора турецької прикордонної провінції Мардин, восьмеро цивільних загинуло й 35 отримало поранення у районі Нусайбін унаслідок мінометного обстрілу з території Сирії.

Обстріл приписують так званим Загонам самооборони - руху, який Туреччина вважає сирійським відгалуженням Робітничої партії Курдистану, визнаної терористичною організацією у США, ЄС та Туреччині.

Раніше повідомлялося, що по польовій базі американського спецназу в Сирії 11 жовтня завдали удару. Відомо, що удар завдали в районі Кобани поруч з пагорбом Містенур. США вважають винними в обстрілі військово-повітряні сили Туреччини.

РБК-Україна писало, що Туреччина офіційно підтвердила, що в ході військової операції на північному сході Сирії загинув перший військовий турецької армії.

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