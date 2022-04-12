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В результате химической атаки на Мариуполь ранены трое бойцов "Азова", - Билецкий

Мариуполь (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Основатель полка "Азов" Андрей Билецкий сообщил, что в результате применения химического оружия российской армией пострадало три бойца "Азова". По его словам, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Андрея Билецкого.

"Если говорить о практической стороне удара химическим оружием по "Азовстали", то она небольшая. Трое людей, бойцов-"азовцев", имеют четко выраженные признаки отравления боевыми отравляющими химическими веществами, но без катастрофических последствий", - заявил Билецкий.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Мариуполь