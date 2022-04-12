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В результаті хімічної атаки на Маріуполь поранені три бійця "Азова", - Білецький

Маріуполь (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Засновник полку "Азов" Андрій Білецький повідомив, що в результаті застосування хімічної зброї російською армією постраждало три бійці "Азова". За його словами, постраждалі перебувають у задовільному стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Андрія Білецького.

"Якщо говорити про практичну сторону удару хімічною зброєю по "Азовсталі", то вона невелика. Троє людей, бійців - "азовців", мають чітко виражені ознаки отруєння бойовими отруйними хімічними речовинами, але без катастрофічних наслідків", - заявив Білецький.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Маріуполь