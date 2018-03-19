В результате боевых действий на Донбассе за сутки ранен один украинский военный

В результате боевых действий на Донбассе за минувшие сутки, 18 марта 2018 года, ранен один украинский военнослужащий. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

"За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военный получил боевое травмирование. Состояние его здоровья - средней тяжести", - сообщил Гуцуляк.

Кроме того, Гуцуляк сообщил, что за прошедшие сутки боевики дважды обстреливали украинских военных на Донецком направлении - в районе Авдеевки.

"Первый вражеский обстрел на этом направлении произошел в 5:00 утра, второй - в 19:00. Противник применил стрелковое оружие и гранатометы различных типов", - сообщил Гуцуляк.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики российско-оккупационных войск продолжают нарушать перемирие на Донбассе.

Отметим, 16 марта президент Украины Петр Порошенко объявил о юридическом завершении антитеррористической операции. Формат АТО будет изменен на операцию Объединенных сил.