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Інтерв'ю

У результаті бойових дій на Донбасі за добу поранений один український військовий

НовиниНадзвичайні події    19.03.2018 - 13:05
Фото: український військовий (lickr.com/ministryofdefenceua)
Фото: український військовий (lickr.com/ministryofdefenceua)

Стан здоров'я військового - середньої тяжкості

У результаті бойових дій на Донбасі за минулу добу, 18 березня 2018 року, поранений один український військовий. Про це в ході брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

"За минулу добу в результаті бойових дій один український військовий отримав бойове травмування. Стан його здоров'я - середньої тяжкості", - повідомив Гуцуляк.

Крім того, Гуцуляк повідомив, що за минулу добу бойовики двічі обстрілювали українських військових на Донецькому напрямку - в районі Авдіївки.

"Перший ворожий обстріл на цьому напрямку стався о 5:00 ранку, другий - в 19:00. Противник застосував стрілецьку зброю і гранатомети різних типів", - повідомив Гуцуляк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики російсько-окупаційних військ продовжують порушувати перемир'я на Донбасі.

Зазначимо, 16 березня президент України Петро Порошенко оголосив про юридичне завершення антитерористичної операції. Формат АТО буде змінено на операцію Об'єднаних сил.

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Теги: Донбас, обстрел, Новини АТО
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