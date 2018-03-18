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Боевики нарушают перемирие на Донбассе, - штаб

НовостиОбщество    18.03.2018 - 18:48
Фото: на Донбассе зафиксирован обстрел ВСУ (lickr.com/ministryofdefenceua)
Фото: на Донбассе зафиксирован обстрел ВСУ (lickr.com/ministryofdefenceua)

В результате обстрела ни один украинский воин не пострадал

Боевики российско-оккупационных войск продолжают нарушать перемирие на Донбассе. С начала суток 18 марта 2018 года зафиксирован один обстрел опорных пунктов Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook.

"На Донецком направлении на рассвете противник из гранатометов вел огонь по защитникам Авдеевки. В результате обстрела один украинский воин не пострадал.", - говорится в сообщении штаба.

На Луганском направлении режим полного прекращения огня боевиками незаконных вооруженных придерживался. Ситуация по всей линии разграничения сторон находится под контролем Вооруженных сил Украины.

 

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Зведення Прес-центру штабу АТО станом на 18.00 18 березня 2018...

Опубліковано Прес-центр штабу АТО 18 березень 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе за минувшие сутки, 17 марта, российско-оккупационные войска провели один обстрел позиции сил АТО.

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Теги: Новости АТО
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