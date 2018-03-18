Боевики нарушают перемирие на Донбассе, - штаб

Боевики российско-оккупационных войск продолжают нарушать перемирие на Донбассе. С начала суток 18 марта 2018 года зафиксирован один обстрел опорных пунктов Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-центре штаба АТО в Facebook.

"На Донецком направлении на рассвете противник из гранатометов вел огонь по защитникам Авдеевки. В результате обстрела один украинский воин не пострадал.", - говорится в сообщении штаба.

На Луганском направлении режим полного прекращения огня боевиками незаконных вооруженных придерживался. Ситуация по всей линии разграничения сторон находится под контролем Вооруженных сил Украины.

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Зведення Прес-центру штабу АТО станом на 18.00 18 березня 2018... Опубліковано Прес-центр штабу АТО 18 березень 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе за минувшие сутки, 17 марта, российско-оккупационные войска провели один обстрел позиции сил АТО.