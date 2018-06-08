В результате аварии с американским БТР в Польше ранены двое военных

Колонна военного транспорта США двигалась государственной дорогой №15 в Бжозове

В Польше бронетранспортер (БТР) Соединенных Штатов Америки (США) въехал в дерево, в результате чего травмы получили двое американских военнослужащих. Об этом сообщили в полиции Польши, передает RMF24.

Отмечается, что колонна военного транспорта США двигалась государственной дорогой №15 в Бжозове. В какой-то момент один из БТР Stryker съехал в ров и врезался в дерево.

В результате аварии пострадали двое военнослужащих. В одного из солдат, вероятно, сломана рука. Обоих пострадавших госпитализировали.

Напомним, ранее сообщалось, что в Литве 7 июня произошло дорожно-транспортное происшествие с участием бронетранспортеров США. Авария произошла на дороге Каунас-Пренай около 11:10, когда бронетехника двигалась колонной. Предварительно установлено, что один из бронетранспортеров внезапно остановился из-за препятствия на дороге, что стало причиной столкновения. В результате аварии травмы различной степени тяжести получили 13 военных США.