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У Литві зіткнулися бронетранспортери США, 13 постраждали

НовиниНадзвичайні події    07.06.2018 - 17:11
Фото: у Литві зіткнулися бронетранспортери США (delfi.lt)
Фото: у Литві зіткнулися бронетранспортери США (delfi.lt)

Аварія сталася на дорозі Каунас-Пренай

У Литві сьогодні, 7 червня, сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю бронетранспортерів США. Про це повідомляє Delfi.

Повідомляється, що аварія сталася на дорозі Каунас-Пренай близько 11:10, коли бронетехніка рухалася колоною.

Попередньо встановлено, що один з бронетранспортерів раптово зупинився через перешкоди на дорозі, що стало причиною зіткнення.

У результаті аварії травми різного ступеня тяжкості отримали 13 військових США. Їх госпіталізували. Троє з них перебувають у важкому стані.

Зазначимо, дорогу Каунас - Пренай тимчасово перекрили.

 

Фото: у Литві зіткнулися бронетранспортери США (delfi.lt)

Нагадаємо, 3 червня в країнах Балтії та Польщі стартували військові навчання НАТО Sabre Strike з участю понад 18 тис. військовослужбовців з 19 країн.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Литва  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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