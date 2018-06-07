У Литві зіткнулися бронетранспортери США, 13 постраждали

Аварія сталася на дорозі Каунас-Пренай

У Литві сьогодні, 7 червня, сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю бронетранспортерів США. Про це повідомляє Delfi.

Повідомляється, що аварія сталася на дорозі Каунас-Пренай близько 11:10, коли бронетехніка рухалася колоною.

Попередньо встановлено, що один з бронетранспортерів раптово зупинився через перешкоди на дорозі, що стало причиною зіткнення.

У результаті аварії травми різного ступеня тяжкості отримали 13 військових США. Їх госпіталізували. Троє з них перебувають у важкому стані.

Зазначимо, дорогу Каунас - Пренай тимчасово перекрили.

Фото: у Литві зіткнулися бронетранспортери США (delfi.lt)

Нагадаємо, 3 червня в країнах Балтії та Польщі стартували військові навчання НАТО Sabre Strike з участю понад 18 тис. військовослужбовців з 19 країн.