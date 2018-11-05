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В результате атаки талибов на военных в Афганистане погибло по меньшей мере 13 человек

Новости » Происшествия    05.11.2018 - 11:19
Иллюстративное фото (Paula Bronstein/Getty Images)
Иллюстративное фото (Paula Bronstein/Getty Images)

Боевики "Талибана" убили 7 военных и 6 полицейских

В Афганистане в результате атаки боевиков террористической группировки "Талибан" на военных на границе погибли не менее 13 афганских силовиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Как подчеркнул пресс-секретарь губернатора провинции Газни Арифа Нури, в результате нападения талибов на контрольный пунскт пропуска в провинции погибли семеро военных и шестеро полицейских.

Также известно, что еще четверо силовиков получили ранения в результате атаки на КПП в другом районе афганской провинции - Хогияни.

В ответ на атаку афганские силовики убили 6 боевиков. Кроме того, ранения получили по меньшей мере еще 10 террористов. Перестрелка в этой провинции продолжалась в течение трех часов.

Впоследствии представитель "Талибана" Забихулла Муджахид прислал афганским СМИ заявление, в котором отметил, что ответственность за атаку взяла его организация.

Напомним, 5 ноября сообщалось, что в Афганистане к северу от Кандагара в провинциальном центре Териконт боевики организации "Талибан" атаковали и захватили большую базу регулярных войск. Базу обороняли 25 солдат и полицейских, среди которых, по не подтвержденной информации, половина была убита, а другие попали в плен.

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