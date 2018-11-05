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Внаслідок атаки талібів на військових в Афганістані загинуло щонайменше 13 людей

Новини » Надзвичайні події    05.11.2018 - 11:19
Ілюстративне фото (Paula Bronstein/Getty Images)
Ілюстративне фото (Paula Bronstein/Getty Images)

Бойовики "Талібану" вбили 7 військових та 6 поліцейських

В Афганістані внаслідок атаки бойовиків терористичного угрупування "Талібан" на військових на кордоні загинуло щонайменше 13 афганських силовиків. Про це повдіомляє РБК-Україна із посиланням на AP.

Як ззаначив речник губернатора провінції Газні Аріфа Нурі, внаслідок нападу талібів на контрольний пунскт пропуску в провінції загинули семеро військових та шестеро поліцейських.

Також відомо, що ще четверо силовиків отримали поранення внаслідок атаки на КПП в іншому районі афганської провінції - Хогіяні.

У відповідь на атаку афганські силовики вбили шістьох бойовиків. Крім того, поранення отримали щонайменше ще 10 терористів. Перестрілка у цій провінції тривала  протягом трьох годин.

Згодом представник "Талібану" Забіхулла Муджахід надіслав афганським ЗМІ заяву, в якій зазначив, що відповідальність за атаку взяла  його організація.

Нагадаємо, 5 листопада повідомлялось, що в Афганістані на північ від Кандагару в провінційному центрі Териконт бойовики організації "Талібан" атакували і захопили велику базу регулярних військ. Базу обороняли 25 солдатів і поліцейських, серед яких, за не підтвердженою інформацією, половина була убита, а інші потрапили в полон.

В Афганістані бойовики "Талібан" захопили велику військову базу В Афганістані вбили американського військовослужбовця
Новини України ТалібанАфганистанатака
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