Внаслідок атаки талібів на військових в Афганістані загинуло щонайменше 13 людей

Ілюстративне фото (Paula Bronstein/Getty Images)

Бойовики "Талібану" вбили 7 військових та 6 поліцейських

В Афганістані внаслідок атаки бойовиків терористичного угрупування "Талібан" на військових на кордоні загинуло щонайменше 13 афганських силовиків. Про це повдіомляє РБК-Україна із посиланням на AP.

Як ззаначив речник губернатора провінції Газні Аріфа Нурі, внаслідок нападу талібів на контрольний пунскт пропуску в провінції загинули семеро військових та шестеро поліцейських.

Також відомо, що ще четверо силовиків отримали поранення внаслідок атаки на КПП в іншому районі афганської провінції - Хогіяні.

У відповідь на атаку афганські силовики вбили шістьох бойовиків. Крім того, поранення отримали щонайменше ще 10 терористів. Перестрілка у цій провінції тривала протягом трьох годин.

Згодом представник "Талібану" Забіхулла Муджахід надіслав афганським ЗМІ заяву, в якій зазначив, що відповідальність за атаку взяла його організація.

Нагадаємо, 5 листопада повідомлялось, що в Афганістані на північ від Кандагару в провінційному центрі Териконт бойовики організації "Талібан" атакували і захопили велику базу регулярних військ. Базу обороняли 25 солдатів і поліцейських, серед яких, за не підтвердженою інформацією, половина була убита, а інші потрапили в полон.