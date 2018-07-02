Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В результате атаки боевиков на севере Мали погибло 4 человека

НовостиПроисшествия    02.07.2018 - 03:39
Иллюстратиное фото: боевики
Иллюстратиное фото: боевики

Ранен 31 человек, в том числе четыре французских солдата

В северной части Мали в городе Гао 1 июля боевики атаковали французский военный патруль. Четверо мирных жителей погибло, информирует  Reuters.

Ранен 31 человек, в том числе четыре французских солдата.

Атака произошла через два дня после того, как исламистские боевики убили по меньшей мере шесть человек во время рейда в военный штаб в центре Мали.

В результате взрыва террористы-смертники ранили четырех французских военных, участвующих в антитеррористической операции "Бархан".

Никто из группировок не взял на себя ответственность за нападение.

Напомним, в Ровенской области перевернулся автобус с 53 пассажирами.

Боевики обстреляли населенный пункт Зайцево В Мали неизвестные напали на штаб-квартиру G5 Sahel
Теги публикации: боевики, нападение, атака, Мали, Теракт  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Почувствуй себя в Венеции": видео подтопленного Киева вызвало ажиотаж в сети (видео)
"Киев посетил бог грома": в сети опубликовали уникальные снимки молний во время грозы (фото)
"Полякова отдыхает": Леся Никитюк поразила фанатов длинными ногами (фото)
Разваленные дома и "смытая" дорога: впечатляющие фото последствий непогоды в Чернигове
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь