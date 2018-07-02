В результате атаки боевиков на севере Мали погибло 4 человека

Ранен 31 человек, в том числе четыре французских солдата

В северной части Мали в городе Гао 1 июля боевики атаковали французский военный патруль. Четверо мирных жителей погибло, информирует Reuters.

Ранен 31 человек, в том числе четыре французских солдата.

Атака произошла через два дня после того, как исламистские боевики убили по меньшей мере шесть человек во время рейда в военный штаб в центре Мали.

В результате взрыва террористы-смертники ранили четырех французских военных, участвующих в антитеррористической операции "Бархан".

Никто из группировок не взял на себя ответственность за нападение.

Напомним, в Ровенской области перевернулся автобус с 53 пассажирами.