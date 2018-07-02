В результаті атаки бойовиків на півночі Малі загинуло 4 людини

Поранено 31 людину, в тому числі чотирьох французьких солдата
В північній частині Малі в місті Гао 1 липня бойовики атакували французький військовий патруль. Четверо мирних жителів загинуло, інформує Reuters.
Поранено 31 людину, в тому числі чотири французьких солдата.
Атака сталася через два дні після того, як ісламістські бойовики вбили щонайменше шість осіб під час рейду у воєнний штаб у центрі Малі.
В результаті вибуху терористи-смертники поранили чотирьох французьких військових, які беруть участь в антитерористичній операції "Бархан".
Ніхто з угрупувань не взяв на себе відповідальність за напад.
Нагадаємо, у Рівненській області перекинувся автобус з 53 пасажирами.