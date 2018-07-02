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В результаті атаки бойовиків на півночі Малі загинуло 4 людини

НовиниНадзвичайні події    02.07.2018 - 03:39
Иллюстратиное фото: бойовики
Иллюстратиное фото: бойовики

Поранено 31 людину, в тому числі чотирьох французьких солдата

В північній частині Малі в місті Гао 1 липня бойовики атакували французький військовий патруль. Четверо мирних жителів загинуло, інформує Reuters.

Поранено 31 людину, в тому числі чотири французьких солдата.

Атака сталася через два дні після того, як ісламістські бойовики вбили щонайменше шість осіб під час рейду у воєнний штаб у центрі Малі.

В результаті вибуху терористи-смертники поранили чотирьох французьких військових, які беруть участь в антитерористичній операції "Бархан".

Ніхто з угрупувань не взяв на себе відповідальність за напад.

Нагадаємо, у Рівненській області перекинувся автобус з 53 пасажирами.

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Теги публікації: бойовики, нападение, атака, Мали, Теракт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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