В результаті атаки бойовиків на півночі Малі загинуло 4 людини

Поранено 31 людину, в тому числі чотирьох французьких солдата

В північній частині Малі в місті Гао 1 липня бойовики атакували французький військовий патруль. Четверо мирних жителів загинуло, інформує Reuters.

Поранено 31 людину, в тому числі чотири французьких солдата.

Атака сталася через два дні після того, як ісламістські бойовики вбили щонайменше шість осіб під час рейду у воєнний штаб у центрі Малі.

В результаті вибуху терористи-смертники поранили чотирьох французьких військових, які беруть участь в антитерористичній операції "Бархан".

Ніхто з угрупувань не взяв на себе відповідальність за напад.

Нагадаємо, у Рівненській області перекинувся автобус з 53 пасажирами.