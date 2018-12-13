По результатам земельных торгов, местные бюджеты получат вдвое больше прогнозируемого, - МинАП

Фото: Максим Мартынюк (УНИАН)

Общий размер годовой арендной платы по результатам торгов вырос до 1,8 млн гривен

По результатам электронных земельных торгов, которые с 18 октября проходят в Украине, зафиксирован более чем двукратный рост размера стартовой арендной ставки или на 10 п. п. Такие данные привел и.о. Министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк во время доклада на заседании правительства 12 декабря, сообщает пресс-служба Госгеокадастра.

По словам Мартынюка, общий размер годовой арендной платы по результатам торгов вырос с 0,8 млн грн до 1,8 млн гривен.

Как отмечается, в среднем стартовый размер годовой арендной платы по выставленным на электронные торги земельным участкам составил 8,13% от нормативной денежной оценки (НДО). По результатам аукционов была достигнута средняя годовая арендная плата в размере 18,16%.

"Напомню, что все деньги от аренды земли поступают в местные бюджеты, поэтому результаты онлайн-торгов окажут прямое влияние на благосостояние местных общин", - сказал Мартынюк.

Сообщается, что в рамках реализации пилотного проекта по проведению электронных земельных торгов Госгеокадастр заключил договоры с ГП “Сетам” и ГП “ProZorro.Продажи”.

На сегодня с использованием электронной площадки OpenMarket ГП “Сетам” уже продано право аренды 25 земельных участков общей площадью 538,9 гектара. Количество участников земельных торгов варьировалось от 2 до 6. Всего к продаже на электронных площадках предложено права аренды на 287 земельных участков общей площадью 5,2 тыс. гектаров.