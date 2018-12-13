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За результатом земельних торгів, місцеві бюджети отримають вдвічі більше прогнозованого, - МінАП

Новини » АПК    13.12.2018 - 13:55
За результатом земельних торгів, місцеві бюджети отримають вдвічі більше прогнозованого, - МінАП
Фото: Максим Мартинюк (УНІАН)

Загальний розмір річної орендної плати за результатами торгів зріс до 1,8 млн гривень

За результатами електронних земельних торгів, які з 18 жовтня відбуваються в Україні, зафіксовано більше ніж двократне зростання розміру стартової орендної ставки або на 10 п. п. Такі дані навів в. о. Міністра аграрної політики та продовольства України Максим Мартинюк під час доповіді на засіданні уряду 12 грудня, повідомляє прес-служба Держгеокадастру.

За словами Мартинюка, загальний розмір річної орендної плати за результатами торгів зріс від 0,8 млн грн до 1,8 млн гривень.

Як зазначається, у середньому стартовий розмір річної орендної плати по виставлених на електронні торги земельних ділянках становив 8,13% від нормативної грошової оцінки (НГО). За результатами аукціонів було досягнуто середньої річної орендної плати у розмірі 18,16%.

"Нагадаю, що всі гроші від оренди землі надходять до місцевих бюджетів, тож результати онлайн-торгів справлять прямий вплив на добробут місцевих громад", - сказав Мартинюк.

Повідомляється, що у рамках реалізації пілотного проекту щодо проведення електронних земельних торгів Держгеокадастром укладено договори з ДП “Сетам” та ДП “ProZorro.Продажі”.

На сьогодні з використанням електронного майданчику OpenMarket ДП “Сетам” вже продано права оренди 25 земельних ділянок загальною площею 538,9 гектара. Кількість учасників земельних торгів варіювалась від 2 до 6. Всього до продажу на електронних майданчиках запропоновано права оренди на 287 земельних ділянок загальною площею 5,2 тис. гектарів.

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Новини України Міністерство аграрної політикиГосгеокадастрМаксим Мартынюк
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