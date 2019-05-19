По результатам экзит-поллов на выборах в Индии побеждает правящая партия

Согласно данным экзит-поллов, политическая сила премьер-министра Индии Нарендра Моди одерживает победу на парламентских выборах в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Ожидается, что Национальный демократический альянс во главе с националистической партией Моди "Бхаратия Джаната парти" получит от 287 до 306 мест к 545-местном парламенте. Чтобы сформировать большинство в индийском парламенте, политическая сила должна иметь минимум 272 депутата.

Основным соперником Моде на выборах был Индийский национальный конгресс во главе с Рахулом Ганди.

Официальные результаты выборов будут объявлены 22 мая.

Отметим, в Индии сегодня, 19 мая состоялся последний этап парламентских выборов.

Свои голоса за кандидатов имели возможность отдать более 100 миллионов граждан в восьми штатах. Выборы, которые начались еще 11 апреля, проходят в семь этапов.

Напомним, 10 мая в Индии объявили о проведении всеобщих выборов, которые должны стать крупнейшими в мире.

Также РБК-Украина сообщало, что Тунис осенью 2019 проведет парламентские и президентские выборы. После революции 2011 года, свергнувшей президента Зина эль-Абидина Бен Али, который занимал свой пост с 1987 года, это будут третьи выборы, когда жители страны смогут отдать свой голос.