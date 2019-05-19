В Индии проходит последний этап парламентских выборов

Фото: выборы в Индии (twitter.com/Fabiolucv)

Свои голоса за кандидатов могут отдать более 100 млн человек в 8 штатах

В Индии сегодня, 19 мая, проходит последний этап парламентских выборов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Свои голоса за кандидатов могут отдать более 100 миллионов граждан в восьми штатах. Выборы, которые начались еще 11 апреля, проходят в семь этапов. Подсчет голосов начнется 23 мая.

Перед некоторыми избирательными участками выстроились длинные очереди желающих проголосовать.

В целом более 900 миллионов граждан Индии могли принять участие в выборах нижней палаты парламента, в которую баллотировались около восьми тысяч кандидатов из 460 партий.

Как отмечается, народная палата Индии насчитывает 545 депутатов, из которых двоих назначает президент, а остальных 543 избираются на 5 лет в ходе всеобщего прямого голосования на основе мажоритарной системы.

По опросам, действующий премьер-министр Нарендра Моди, который представляет Индийскую народную партию, имеет шансы быть переизбранным на второй срок. Его основным соперником считают Рахула Ганди - председателя Индийского национального конгресса.

Напомним, 10 мая в Индии объявили о проведении всеобщих выборов, которые должны стать крупнейшими в мире.

Также РБК-Украина сообщало, что Тунис осенью 2019 проведет парламентские и президентские выборы. После революции 2011 года, свергнувшей президента Зина эль-Абидина Бен Али, который занимал свой пост с 1987 года, это будут третьи выборы, когда жители страны смогут отдать свой голос.