Результат не важливий. Навіщо окупанти проводять "вибори" на захоплених територіях України

Зазначається, що загарбники хочуть показати людям в окупації, що "Росія тут назавжди". Легітимізація - це будь-яка спроба окупантів прив'язати місцеве населення до Росії на рівні бюрократії. Йдеться про видачу паспортів, введення рублів, реєстрацію житла та навіть референдум.

Колишній мер Мелітополя, голова Запорізької ОВА Іван Федоров зазначає, що так зване "голосування" відбувається не для збору якихось голосів, а для того, щоб показати, що прийшла нова влада.

"Навіть коли вони змушують голосувати на цих фейкових виборах, їм не стільки важливий результат, скільки відчуття людей, що вибори можливі, а значить, їхня влада легітимна. Коли вони стукають у квартиру, їм відкриває людина, вони запитують: "Чи будете ви брати участь у виборах?" Людина у своїй підсвідомості розуміє, що таке питання можливе", - сказав Федоров у коментарі РБК-Україна.

Вибори у Росії

У Росії так звані вибори президента заплановані на березень 2024 року. Вони триватимуть аж три дні - з 15 по 17 березня.

Російський диктатор Володимир Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прессекретар Кремля Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переоберуть із результатом у 90% голосів.

Нещодавно стало відомо, що у Росії відмовили в реєстрації кандидатом на президентські вибори Борисові Надєждіну. Він донедавна вважався "головним конкурентом" Путіна.