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Результат не важен. Зачем оккупанты проводят "выборы" на захваченных территориях Украины

Фото: РФ проводит выборы на оккупированных территориях Украины для легитимизации (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

Россия хочет привязать местное население оккупированных территорий Украины. Для этого проводят так называемые "референдумы" и "выборы".

Отмечается, что захватчики хотят показать людям в оккупации, что "Россия здесь навсегда". Легитимизация - это любая попытка оккупантов привязать местное население к России на уровне бюрократии. Речь идет о выдаче паспортов, введении рубля, регистрации жилья и даже референдуме.

Бывший мэр Мелитополя, глава Запорожской ОВА Иван Федоров отмечает, что так называемое "голосование" проходит не для сбора каких-то голосов, а для того, чтобы показать, что пришла новая власть.

"Даже когда они заставляют голосовать на этих фейковых выборах, им не столько важен результат, сколько ощущение людей, что выборы возможны, а значит, их власть легитимна. Когда они стучат в квартиру, им открывает человек, они спрашивают: "Будете ли вы участвовать в выборах?" Человек в своем подсознании понимает, что такой вопрос возможен", - сказал Федоров в комментарии РБК-Украина.

Выборы в России

В России так называемые выборы президента запланированы на март 2024 года. Они продлятся целых три дня - с 15 по 17 марта.

Российский диктатор Владимир Путин сможет оставаться у власти по меньшей мере до 2030 года. Причем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже заявил, что Путина переизберут с результатом в 90% голосов.

Недавно стало известно, что в России отказали в регистрации кандидатом на президентские выборы Борису Надеждину. Он до недавно считался "главным конкурентом" Путина.

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