Результат Луніна та вибір України: як визначали найкращого воротаря року
Голкіпер збірної України Андрій Лунін значно відстав від лауреата Трофею Яшина. Водночас він упевнено посів третє місце.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на L'Equipe.
Провідние французьке спортивне видання продовжило розкривати подробиці роздачі призів найкращим гравцям 2024 року. У черговій публікації оприлюднили деталі визначення переможця серед голкіперів.
Найкращим став страж воріт англійської "Астон Вілли" та збірної Аргентини Еміліано Мартінес, який набрав у підсумку 276 балів. Суттєво відстав від нього гравець "Атлетіка" та збірної Іспанії Унаї Сімон (213).
Лунін не втрутився в боротьбу двох фаворитів, отримавши 112 пунктів. Проте, його третя позиція сумнівів теж не викликає, адже наступний у рейтингу – Джанлуїджі Доннарумма зі збірної Італії та французького ПСЖ – отримав майже вдвічі менше (58 очок).
Респондент від України, журналіст видання "Футбольний клуб" Ігор Лінник, на перше місце поставив Мартінеса. Другу позицію він віддав швейцарцю Яну Зоммеру, третю – грузину Гіоргі Мамардашвілі.
Трофей Яшина-2024: результати опитування
- Еміліано Мартінес ("Астон Вілла", збірна Аргентини) – 276 балів
- Унаї Сімон ("Атлетік", збірна Іспанії) – 213
- Андрій Лунін ("Реал", збірна України) – 112
- Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ, збірна Італії) – 58
- Майк Меньян ("Мілан", збірна Франції) – 56
- Ян Зоммер ("Інтер", збірна Швейцарії) – 51
- Гіоргі Мамардашвілі ("Валенсія", збірна Грузії) – 50
- Діогу Кошта ("Порту", збірна Португалії) – 28
- Ронвен Вільямс ("Мамелоді Сандаунс", збірна ПАР) – 27
- Грегор Кобель ("Боруссія" Д, збірна Швейцарії) – 20
Трофей Яшина: що відомо
Приз найкращому голкіперу заснований у 2019 році. Названий на честь легендарного воротаря збірної СРСР Льва Яшина.
Нагородження проходить одночасно з церемонією вручення "Золотого м'яча". Участь у голосуванні беруть по одному спортивному журналісту від кожної країни, збірна якої входить до топ-100 рейтингу ФІФА.
Першим володарем трофею (2019 рік) став бразилець Аліссон з англійського "Ліверпуля". У 2020-му опитування скасували. Наступні лауреати – Доннарумма (2021) та бельгієць Тібо Куртуа з мадридського "Реала" (2022). А в 2023 та 2024 роках трофей дістався Мартінесу.
Кожного року визначається 10 претендентів, за яких можна віддавати голоси. Від України в ці списки ввійшов лише Лунін у цьогорічному опитуванні.
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