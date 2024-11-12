Результат Лунина и выбор Украины: как определяли лучшего вратаря года

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин значительно отстал от лауреата Трофея Яшина. В то же время он уверенно занял третье место.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на L'Equipe .

Ведущий французское спортивное издание продолжило раскрывать подробности раздачи призов лучшим игрокам 2024 года. В очередной публикации были обнародованы детали определения победителя среди голкиперов.

Лучшим стал страж ворот английской "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес, набравший в итоге 276 баллов. Существенно отстал от него игрок "Атлетика" и сборной Испании Унаи Симон (213).

Лунин не вмешался в борьбу двух фаворитов, получив 112 пунктов. Однако его третья позиция сомнений тоже не вызывает, ведь следующий в рейтинге – Джанлуиджи Доннарумма из сборной Италии и французского ПСЖ – получил почти вдвое меньше (58 очков).

Респондент от Украины, журналист издания "Футбольный клуб" Игорь Линник, на первое место поставил Мартинеса. Вторую позицию он отдал швейцарцу Яну Зоммеру, третью – грузину Гиорги Мамардашвили.

Трофей Яшина-2024: результаты опроса

Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла", сборная Аргентины) – 276 баллов Унаи Симон ("Атлетик", сборная Испании) – 213 Андрей Лунин ("Реал", сборная Украины) – 112 Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ, сборная Италии) – 58 Майк Меньян ("Милан", сборная Франции) – 56 Ян Зоммер ("Интер", сборная Швейцарии) – 51 Гиорги Мамардашвили ("Валенсия", сборная Грузии) – 50 Диогу Кошта ("Порту", сборная Португалии) – 28 Ронвен Уильямс ("Мамелоди Сандаунс", сборная ЮАР) – 27 Грегор Кобель ("Боруссия" Д, сборная Швейцарии) – 20

Трофей Яшина: что известно

Приз лучшему голкиперу основан в 2019 году. Назван в честь легендарного вратаря сборной СССР Льва Яшина.

Награждение проходит одновременно с церемонией вручения "Золотого мяча". Участие в голосовании принимают по одному спортивному журналисту от каждой страны, сборная которой входит в топ-100 рейтинга ФИФА.

Первым обладателем трофея (2019 год) стал бразилец Алиссон из английского "Ливерпуля". В 2020-м опрос был отменен. Следующие лауреаты – Доннарумма (2021) и бельгиец Тибо Куртуа из мадридского "Реала" (2022). А в 2023 и 2024 годах трофей достался Мартинесу.

Каждый год определяется 10 претендентов, за которых можно отдавать голоса. От Украины в эти списки вошел только Лунин в опросе этого года.