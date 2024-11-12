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Результат Лунина и выбор Украины: как определяли лучшего вратаря года

Париж, Вторник 12 ноября 2024 13:55
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Результат Лунина и выбор Украины: как определяли лучшего вратаря года Фото: Андрей Лунин (x.com/realmadrid)
Автор: Андрей Костенко

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин значительно отстал от лауреата Трофея Яшина. В то же время он уверенно занял третье место.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на L'Equipe.

Ведущий французское спортивное издание продолжило раскрывать подробности раздачи призов лучшим игрокам 2024 года. В очередной публикации были обнародованы детали определения победителя среди голкиперов.

Лучшим стал страж ворот английской "Астон Виллы" и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес, набравший в итоге 276 баллов. Существенно отстал от него игрок "Атлетика" и сборной Испании Унаи Симон (213).

Лунин не вмешался в борьбу двух фаворитов, получив 112 пунктов. Однако его третья позиция сомнений тоже не вызывает, ведь следующий в рейтинге – Джанлуиджи Доннарумма из сборной Италии и французского ПСЖ – получил почти вдвое меньше (58 очков).

Респондент от Украины, журналист издания "Футбольный клуб" Игорь Линник, на первое место поставил Мартинеса. Вторую позицию он отдал швейцарцу Яну Зоммеру, третью – грузину Гиорги Мамардашвили.

Трофей Яшина-2024: результаты опроса

  1. Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла", сборная Аргентины) – 276 баллов
  2. Унаи Симон ("Атлетик", сборная Испании) – 213
  3. Андрей Лунин ("Реал", сборная Украины) – 112
  4. Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ, сборная Италии) – 58
  5. Майк Меньян ("Милан", сборная Франции) – 56
  6. Ян Зоммер ("Интер", сборная Швейцарии) – 51
  7. Гиорги Мамардашвили ("Валенсия", сборная Грузии) – 50
  8. Диогу Кошта ("Порту", сборная Португалии) – 28
  9. Ронвен Уильямс ("Мамелоди Сандаунс", сборная ЮАР) – 27
  10. Грегор Кобель ("Боруссия" Д, сборная Швейцарии) – 20

Результат Лунина и выбор Украины: как определяли лучшего вратаря года

Трофей Яшина: что известно

Приз лучшему голкиперу основан в 2019 году. Назван в честь легендарного вратаря сборной СССР Льва Яшина.

Награждение проходит одновременно с церемонией вручения "Золотого мяча". Участие в голосовании принимают по одному спортивному журналисту от каждой страны, сборная которой входит в топ-100 рейтинга ФИФА.

Первым обладателем трофея (2019 год) стал бразилец Алиссон из английского "Ливерпуля". В 2020-м опрос был отменен. Следующие лауреаты – Доннарумма (2021) и бельгиец Тибо Куртуа из мадридского "Реала" (2022). А в 2023 и 2024 годах трофей достался Мартинесу.

Каждый год определяется 10 претендентов, за которых можно отдавать голоса. От Украины в эти списки вошел только Лунин в опросе этого года.

Ранее Довбик наконец-то получил знаменитый бомбардирский приз.

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