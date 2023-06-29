Результат контрнаступу може вплинути на ставлення Заходу до України, - FT

Видання, посилаючи на неназваного високопоставленого європейського дипломата, вказує, що результати контрнаступу вплинуть на все, що "ми робимо щодо України".

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При цьому головнокомандувач НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі вважає, що контрнаступ України поки не досяг значних успіхів. За його словами, ЗСУ зіштовхнулися з труднощами, пов'язаними з російською обороною.

"Росія все ще має перевагу (за рахунок, - ред.) масовості", - сказав Каволі.

Військовий штаб НАТО відмовився коментувати зауваження командувача.

"НАТО уважно спостерігає за конфліктом в Україні з самого початку... Наступний етап їхньої боротьби може бути довгим і важким, але ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб допомогти Україні виграти її екзистенційну боротьбу", - йдеться у заяву.

Наступ України

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, українські сили ведуть наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. За останніми даними, під Бахмутом ЗСУ перехопили стратегічну ініціативу та ведуть наступальні дії широким фронтом.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ЗСУ мають понад кілометр просування на двох напрямках.

За її словами, на Бердянському напрямку є просування 1300 метрів, а на Бахмутському - у напрямку Кліщіївки просунулись на 1200 метрів, у напрямку Курдюмівки - на 1500 метрів.

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