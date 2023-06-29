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Результат контрнаступления может повлиять на отношение Запада к Украине, - FT

Фото: контрнаступление ВСУ может повлиять на отношение Запада к Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Результаты контрнаступления украинских войск могут повлиять на отношение Запада к Украине. Речь идет о финансовой и другой поддержке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Издание, ссылаясь на неназванного высокопоставленного европейского дипломата, указывает, что результаты контрнаступления повлияют на все, что "мы делаем в отношении Украины".

"

При этом главнокомандующий НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи считает, что контрнаступление Украины пока не достигло значительных успехов. По его словам, ВСУ столкнулись с трудностями, связанными с российской обороной.

"Россия все еще имеет преимущество (за счет - ред.) массовости", - сказал Каволи.

Военный штаб НАТО отказался комментировать замечания командующего.

"НАТО внимательно наблюдает за конфликтом в Украине с самого начала... Следующий этап их борьбы может быть долгим и трудным, но мы будем продолжать делать все возможное, чтобы помочь Украине выиграть ее экзистенциальную борьбу", - говорится в заявлении.

Наступление Украины

Как сообщает Генштаб ВСУ, украинские силы ведут наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. По последним данным, под Бахмутом ВСУ перехватили стратегическую инициативу и ведут наступательные действия широким фронтом.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что ВСУ имеют более километра продвижения на двух направлениях.

По ее словам, на Бердянском направлении есть продвижение 1300 метров, а на Бахмутском - в направлении Клещеевки продвинулись на 1200 метров, в направлении Курдюмовки - на 1500 метров.

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