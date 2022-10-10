Резолюция по аннексии областей Украины: Генассамблея ООН отказала РФ в тайном голосовании
Фото: Резолюция ООН об осуждении аннексии областей Украины (Getty Images)
Российская Федерация выступила за тайное голосование за резолюцию ООН об осуждении аннексии областей Украины, однако большинство представителей стран этого не поддержали.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прямую трансляцию Генассамблеи ООН.
Согласно голосованию:
- 107 делегаций поддержали открытое голосование;
- 13 высказались против;
- 39 воздержались от голосования.
Голосование по проекту резолюции об осуждении "референдумов" на оккупированных областях Украины будет открытым.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Верховная рада призвала ООН, Евросоюз и НАТО не признавать "референдумы" на оккупированных территориях Украины и определить Россию как государство-террориста.
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