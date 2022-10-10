Резолюция по аннексии областей Украины: Генассамблея ООН отказала РФ в тайном голосовании

Российская Федерация выступила за тайное голосование за резолюцию ООН об осуждении аннексии областей Украины, однако большинство представителей стран этого не поддержали.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прямую трансляцию Генассамблеи ООН.

Голосование по проекту резолюции об осуждении "референдумов" на оккупированных областях Украины будет открытым.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Верховная рада призвала ООН, Евросоюз и НАТО не признавать "референдумы" на оккупированных территориях Украины и определить Россию как государство-террориста.

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