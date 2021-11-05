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Резникова вывели из украинской делегации ТКГ: кто его заменит

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Киев, Пятница 05 ноября 2021 22:10
Резникова вывели из украинской делегации ТКГ: кто его заменит Фото: министр обороны Алексей Резников (facebook com reznikovoleksii)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) министра обороны Алексея Резникова. Исполнять его обязанности назначен глава комитета Рады по правовой политике Андрей Костин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Вывести из состава делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе Алексея Резникова, освободив его от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации", - говорится в президентском указе.

Этим же указом Зеленский назначил представителя Украины в политической подгруппе ТКГ, главу парламентского комитета по правовой политике Андрея Костина исполняющим обязанности первого заместителя главы украинской делегации.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 4 ноября Верховная рада назначила Алексея Резникова министром обороны Украины.

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