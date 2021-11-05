Резнікова вивели з української делегації ТКГ: хто його замінить
Президент України Володимир Зеленський вивів зі складу української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Міністра оборони Олексія Рєзнікова. Виконувати його обов'язки призначений голова комітету Ради з правової політики Андрій Костін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
"Вивести зі складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі Олексія Резнікова, звільнивши його від виконання обов'язків першого заступника глави делегації", - йдеться в президентському указі.
Цим же указом Зеленський призначив представника України в політичній підгрупі ТКГ, голову парламентського комітету з правової політики Андрія Костіна виконуючим обов'язки першого заступника глави української делегації.
Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, 4 листопада Верховна рада призначила Олексія Рєзнікова Міністром оборони України.