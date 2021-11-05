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Резнікова вивели з української делегації ТКГ: хто його замінить

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Київ, П'ятниця 05 листопада 2021 22:10
Резнікова вивели з української делегації ТКГ: хто його замінить Фото: Міністр оборони Олексій Резніков (facebook com reznikovoleksii)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський вивів зі складу української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Міністра оборони Олексія Рєзнікова. Виконувати його обов'язки призначений голова комітету Ради з правової політики Андрій Костін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Вивести зі складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі Олексія Резнікова, звільнивши його від виконання обов'язків першого заступника глави делегації", - йдеться в президентському указі.

Цим же указом Зеленський призначив представника України в політичній підгрупі ТКГ, голову парламентського комітету з правової політики Андрія Костіна виконуючим обов'язки першого заступника глави української делегації.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 4 листопада Верховна рада призначила Олексія Рєзнікова Міністром оборони України.

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