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У Резникова появился новый заместитель: кто получил должность

Автор: Анастасия Рокитна

Правительство назначило нового заместителя министра обороны Украины. Им стал Олег Гайдук.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Правительственный портал".

В постановлении говорится: "назначить Гайдука Олега Васильевича заместителем министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации".

Предыдущий заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Юлия Гере уволилась по собственному желанию.

Что известно о Гайдуке

Олег Гайдук возглавляет Совет по информационной и кибербезопасности Украины, образованный Меморандумом СНБО, Минцифры и Госспецсвязи.

Он также является директором компании "Трайбекс", оператора украинской защищенной операционной системы "Сич".

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Алексей Резников