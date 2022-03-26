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У Резникова допустили, что Херсон сегодня вернется под контроль Украины

Фото: У Резникова допустили, что Херсон сегодня вернется под контроль Украины (zsu.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Советник министра обороны Украины Маркиян Лубкивский заявил, что временно оккупированный российскими войсками Херсон может вернуться под контроль Украины в субботу, 26 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC Radio 4.

"Я считаю, что сегодня город будет полностью под контролем украинских вооруженных сил", - заявил он.

Лубкивский также добавило, что ВСУ за последние два дня закончили операцию в Киевской области.

"Поэтому другая часть вооруженных сил сейчас сосредоточена на южной части страны, где они пытаются отбить Херсон и некоторые другие города", - заявил советник министра обороны Украины.

Война России против Украины длится тридцать один день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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