У Резникова допустили, что Херсон сегодня вернется под контроль Украины

Советник министра обороны Украины Маркиян Лубкивский заявил, что временно оккупированный российскими войсками Херсон может вернуться под контроль Украины в субботу, 26 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC Radio 4.
"Я считаю, что сегодня город будет полностью под контролем украинских вооруженных сил", - заявил он.
Лубкивский также добавило, что ВСУ за последние два дня закончили операцию в Киевской области.
"Поэтому другая часть вооруженных сил сейчас сосредоточена на южной части страны, где они пытаются отбить Херсон и некоторые другие города", - заявил советник министра обороны Украины.
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