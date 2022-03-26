У Резнікова допустили, що Херсон сьогодні повернеться під контроль України

Радник Міністра оборони України Маркіян Лубківський заявив, що тимчасово окупований російськими військами Херсон може повернутися під контроль України в суботу, 26 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC Radio 4 .

"Я вважаю, що сьогодні місто буде повністю під контролем українських Збройних сил", - заявив він.

Лубківський також додало, що ЗСУ за останні два дні закінчили операцію в Київській області.

"Тому інша частина збройних сил зараз зосереджена на південній частині країни, де вони намагаються відбити Херсон і деякі інші міста", - заявив радник Міністра оборони України.