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У Резнікова допустили, що Херсон сьогодні повернеться під контроль України

Фото: у Рєзнікова допустили, що Херсон сьогодні повернеться під контроль України (zsu.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Радник Міністра оборони України Маркіян Лубківський заявив, що тимчасово окупований російськими військами Херсон може повернутися під контроль України в суботу, 26 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC Radio 4.

"Я вважаю, що сьогодні місто буде повністю під контролем українських Збройних сил", - заявив він.

Лубківський також додало, що ЗСУ за останні два дні закінчили операцію в Київській області.

"Тому інша частина збройних сил зараз зосереджена на південній частині країни, де вони намагаються відбити Херсон і деякі інші міста", - заявив радник Міністра оборони України.

Війна Росії проти України триває тридцять один день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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