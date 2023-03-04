Резніков звернувся до ЄС з проханням постачати 250 тисяч снарядів на місяць, - ЗМІ

Український міністр оборони Олексій Резніков звернувся до європейських колег з проханням постачати Україні по 250 тисяч снарядів щомісяця для забезпечення просування ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
У листі до колег у 27 країнах-членах Європейського союзу Резніков зазначив, що ЗСУ випускають лише п'яту частину необхідної кількості снарядів через брак боєприпасів. В середньому це становить 110 тисяч снарядів калібру 155 мм, тоді як Росія використовує в чотири рази більше.
Резніков заявив, що для успішного виконання бойових завдань мінімальна потреба становить не менше 60% від повного боєкомплекту, а саме 356 400 снарядів на місяць.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна отримає від країн ЄС снаряди на 1 млрд євро протягом кількох тижнів.
Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС має намір запропонувати тристоронній план забезпечення України необхідними боєприпасами.
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