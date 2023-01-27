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Резніков зустрівся з генеральним інспектором Пентагону: про що говорили

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П'ятниця 27 січня 2023 23:56
Резніков зустрівся з генеральним інспектором Пентагону: про що говорили Фото: Резніков зустрівся з генеральним інспектором Пентагону (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Олег Васьків

Міністр оборони Олексій Резніков 27 січня провів зустріч із генеральним інспектором Пентагону Робертом Сторчем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави українського оборонного відомства.

"Україна переможе в цій війні. Це найважливіші слова, які я чую на кожній зустрічі з нашими міжнародними друзями та партнерами. Сьогодні це повторив мій колега генеральний інспектор Міноборони США Роберт Сторч, якого я був радий вітати разом із делегацію в Києві", - зазначив посадовець.

Резніков розповів, що зустріч була змістовною і предметною, а її результати є надважливими для подальшої тісної співпраці.

"Делегація американських інспекторів відзначила перші результати впровадження у Міноборони України логістичної програми LOGFAS, яка дозволяє моніторити постачання озброєння від країн-партнерів і контролювати рух матеріально-технічної допомоги", - поінформував міністр.

За його словами, сторони обговорили й подальшу роботу з автоматизації для забезпечення контролю та унеможливлення корупції.

"Наші партнери впевнилися, що усе озброєння й обладнання, яке доставляється з США у відповідній кількості, ефективно застосовується українськими захисниками", - вказав Резніков, наголосивши, що війна обов‘язково завершиться перемогою України.

Посадовець додав, що саме тому вже зараз потрібно закладати фундамент для співпраці в післявоєнний час - для відбудови незалежної і суверенної України.

"Важливо, щоб ця стратегія була відома нашим союзникам і друзям за кордоном, які вчергове сьогодні пересвідчилися в нашій повній відкритості", - підсумував глава українського оборонного відомства.

Нагадаємо, в Україну прибули інспектори Державного департаменту США, Міноборони та Агентства з міжнародного розвитку (USAID).

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