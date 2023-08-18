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Резніков про "зелене світло" щодо F-16: довели, що неможливе можливе

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Україна, П'ятниця 18 серпня 2023 22:42
Резніков про "зелене світло" щодо F-16: довели, що неможливе можливе Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Нідерланди та Данія дали зелене світло на поставку винищувачів F-16 в Україну. Це станеться після того, як українські пілоти завершать навчання.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Чудові новини від наших друзів зі Сполучених Штатів! Нідерланди та Данія дали зелене світло на поставку винищувачів F-16 в Україну після того, як наші пілоти завершать навчання. Україна довела, що неможливе можливе", - заявив міністр.

Він наголосив, що українські військові довели, що вони здатні швидко навчатися.

"Незабаром ми доведемо, що перемога України неминуча. Дякуємо всім нашим партнерам та друзям у США, Нідерландах та Данії. Вперед до Перемоги!", - підкреслив Резніков.

Передача Україні F-16

Нагадаємо, українські офіційні особи та військові вже досить тривалий час просять у західних союзників розпочати постачання сучасних винищувачів. Вони необхідні Україні для того, щоб захиститися від постійних російських обстрілів, а також скласти конкуренцію авіації РФ.

Вчора, 17 серпня, США схвалили передачу Україні винищувачів F-16 із Данії та Нідерландів.

Сьогодні радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україні нададуть американські винищувачі F-16 після завершення навчання пілотів нашої країни.

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