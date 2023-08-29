Резніков заявив про створення армії майбутнього: вже є бачення до 2032 року

За його словами, армія майбутнього повністю врахує досвід цієї війни і вбере у себе найкраще, чим володіє світ.

"Найбільша складність - ми діємо в умовах невизначеності. Невідомо, коли точно закінчиться війна. Невідомо, коли нас офіційно приймуть до НАТО. Тому ми створюємо своєрідний каркас, який поєднує міжнародні домовленості, довгострокові процеси вдосконалення і розвитку, а також ресурси", - пояснив міністр.

Резніков повідомив, що у травні цього року був завершений огляд спроможностей ЗСУ. Це філософія, за якою працюють країни НАТО.

"Тепер ми розуміємо, які спроможності ЗСУ мають, що треба розвивати з огляду на оцінку безпекового середовища до 2032 року. Це основа для наших власних рішень та предметної розмови з партнерами - куди вкладати зусилля", - пояснив міністр.

У своє бачення майбутньої української армії Міноборони закладає "справжні гарантії безпеки". Це, за словами Резнікова, є пріоритетом. У його розумінні, гарантія безпеки - це навчений, забезпечений і озброєний український воїн. Крім того, це наявність в арсеналах техніки і боєприпасів, а також здатність виробляти потрібну зброю у потрібній кількості.

"Працюємо з партнерами на такому рівні, який було складно уявити. Невдовзі будуть сигнали, які продемонструють динаміку цього руху", - анонсував Резніков.

Міністр додав, що у нього на сьогодні є потужна команда заступників і державний секретар – і це дозволяє "вирішувати багатогранні завдання".

У колонці Резніков також згадав про свого колишнього заступника Вячеслава Шаповалова. "Сподіваюсь, що невдовзі буде з’ясовано усі обставини щодо Вячеслава Шаповалова з твердим дотримання принципу презумпції невинуватості. Він зробив величезний обсяг роботи у найскладніший час", - написав міністр.