ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Резников заявил о необходимости создать пятую подгруппу в ТКГ

Киев, Воскресенье 08 ноября 2020 08:20
Резников заявил о необходимости создать пятую подгруппу в ТКГ
Фото: Алексей Резников (wikipedia)
Автор: Лера Полищук

В Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на оккупированных территориях Донбасса необходимо создать пятую рабочую подгруппу. А именно, по подготовке возвращения контроля над границей с Россией в тех местах, в которых сейчас такого контроля нет.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью "Радио Свобода".

Один из пунктов Комплекса мероприятий по выполнению минских договоренностей, четко определяет, что для интенсификации своей работы ТКГ может создавать рабочие подгруппы.

По словам Резникова, "ошибкой" является то, что при заключении документа 12 февраля 2015 года, в разгар боев регулярных частей Вооруженных сил России против Украины за Дебальцево, Украина согласилась на единственный пункт, определяющий последовательность выполнения этих мероприятий.

А именно, что восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования на Донбассе, и то при условии выполнения ряда требований.

Напомним, Резников заявил, что России стала невыгодна война на Донбассе потому, что она не может обеспечить рабочие места.

Кроме того, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что следующими шагами на пути к миру станет вывод пророссийских вооруженных формирований с Донбасса и возврат контроля над госграницей.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Алексей РезниковКонтактная группа

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь