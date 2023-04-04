Резніков про західні літаки для України: ми йдемо до мети, дискусія триває без пауз

Україна продовжує йти до мети щодо отримання західних літаків. Дискусії з партнерами щодо цього питання тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова в Facebook.

Глава Міноборони зазначив, що винищувачі МіГ-29 з Польщі та Словаччини посилять оборону Україну.

"МіГи з Польщі суттєво посилять нашу оборону, дозволять зробити наше небо безпечнішим, зберегти життя наших громадян, а також зменшити руйнування від російських нападів", - пояснив Резніков.

Він підкреслив, що стратегічним для України залишається перехід на сучасні авіаційні платформи західного зразка. Це допоможе забезпечити нашим пілотам переваги над ворогом.

"Ми продовжуємо йти до цієї мети. Дискусія з партнерами триває без пауз. Впевнений, що рішення про надання Україні західних літаків неодмінно буде ухвалене", - наголосив міністр.

Нагадаємо, Словаччина передала Україні перші чотири винищувачі МіГ-29. Ці літаки вже захищають українське небо у Харківській області.

Також Польща оголосила, що надала Україні свої винищувачі МіГ-29, проте їх кількість не називається.

Проте у Повітряних силах наголосили, що для завоювання переваги в повітрі та перемоги Україні необхідні сучасні літаки.

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