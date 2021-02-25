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Резников выступил за скорейшее включение США в нормандский формат. И назвал причину

Автор: РБК-Украина

Если Соединенные Штаты Америки заинтересованы в участии в мирных переговорах по Донбасса, то привлечь их к нормандскому формату нужно в ближайшее время. Иначе потом трудно будет вернуться к этой идее.

Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, привлечение США - это возможный сценарий. Более того, российский президент Владимир Путин может услышать аргументы людей, вес которых он понимает.

"Право Соединенных Штатов принимать в этом участие подтверждается Будапештским меморандумом, а также тем, что эта страна является официальным членом ОБСЕ. Поэтому их представители могут быть участниками и нормандском и минском формате в качестве модераторов или координаторов абсолютно легитимно", - считает Резников.

Он также уверен, что Путин не должен быть против, поскольку "мечтает сесть за один стол с мировыми лидерами". Но перезагрузку нормандского формата следует провести уже в ближайшее время.

"… потому что если этого не произойдет, потом будет трудно к этому вернуться. И будет стагнация этого процесса", - отметил Резников и добавил, что лично официально не контактировал с новой администрацией США.

Напомним, ранее Резников выступил за присоединение Польши и США к переговорам по Донбассу.

До этого министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявлял, что США будут более активными в урегулировании конфликта в Украине.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиАлексей РезниковНормандский формат
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