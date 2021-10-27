Резников может возглавить Минобороны, - источник

Вице-премьер и министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников вскоре возглавит Министерство обороны. На его место планируется назначить нардепа от "Слуги народа" Ирину Верещук.

Кадровые ротации, скорее всего, состоятся на следующей неделе.

Кроме того, по информации издания, Верховная рада уволит и министра экологии Абрамовского, уже написавшего заявление об отставке. Кто займет его место, пока не известно.

Ранее источники РБК-Украина допускали, что министерством будет руководить кто-то из замминистров в статусе и.о.