Резников может возглавить Минобороны, - источник
Фото: Алексей Резников может стать следующим министром обороны (wikipedia)
Вице-премьер и министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников вскоре возглавит Министерство обороны. На его место планируется назначить нардепа от "Слуги народа" Ирину Верещук.
Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.
Кадровые ротации, скорее всего, состоятся на следующей неделе.
Кроме того, по информации издания, Верховная рада уволит и министра экологии Абрамовского, уже написавшего заявление об отставке. Кто займет его место, пока не известно.
Ранее источники РБК-Украина допускали, что министерством будет руководить кто-то из замминистров в статусе и.о.