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Резников может возглавить Минобороны, - источник

Новина українською →
Киев, Среда 27 октября 2021 11:03
Резников может возглавить Минобороны, - источник Фото: Алексей Резников может стать следующим министром обороны (wikipedia)
Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

Вице-премьер и министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников вскоре возглавит Министерство обороны. На его место планируется назначить нардепа от "Слуги народа" Ирину Верещук.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.

Кадровые ротации, скорее всего, состоятся на следующей неделе.

Кроме того, по информации издания, Верховная рада уволит и министра экологии Абрамовского, уже написавшего заявление об отставке. Кто займет его место, пока не известно.

Ранее источники РБК-Украина допускали, что министерством будет руководить кто-то из замминистров в статусе и.о.

Напомним, Рада получила заявление об отставке от главы Минэкологии.

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Алексей Резников
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