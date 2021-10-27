Резніков може очолити Міноборони, - джерело
Фото: Олексій Резніков може стати наступним міністром оборони (wikipedia)
Віце-прем'єр і міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков незабаром очолить Міністерство оборони. На його місце планується призначити нардепа від "Слуги народу" Ірину Верещук.
Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.
Кадрові ротації, швидше за все, відбудуться наступного тижня.
Крім того, за інформацією видання, Верховна рада звільнить і міністра екології Абрамовського, який вже написав заяву про відставку. Хто займе його місце, поки не відомо.
Раніше джерела РБК-Україна допускали, що міністерством керуватиме хтось із заступників міністра у статусі в. о.
У ТКГ Резніков не залишиться. Хто на зміну - невідомо.
"Зараз обговорюються кадрові рішення", - сказав співрозмовник видання.