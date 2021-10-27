Резніков може очолити Міноборони, - джерело

Віце-прем'єр і міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков незабаром очолить Міністерство оборони. На його місце планується призначити нардепа від "Слуги народу" Ірину Верещук.

Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело.

Кадрові ротації, швидше за все, відбудуться наступного тижня.

Крім того, за інформацією видання, Верховна рада звільнить і міністра екології Абрамовського, який вже написав заяву про відставку. Хто займе його місце, поки не відомо.

Раніше джерела РБК-Україна допускали, що міністерством керуватиме хтось із заступників міністра у статусі в. о.

У ТКГ Резніков не залишиться. Хто на зміну - невідомо.

"Зараз обговорюються кадрові рішення", - сказав співрозмовник видання.