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Резников о вооружении Украины: противотанковых средств больше, чем потенциальных мишеней

Новина українською →
Киев, Пятница 28 января 2022 10:41
Резников о вооружении Украины: противотанковых средств больше, чем потенциальных мишеней Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (t me OP_UA)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о ситуации с вооружением в стране на фоне угрозы вторжения РФ. По его словам, противотанковых средств больше, чем потенциальных мишеней.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его выступление в Раде.

По его словам, Россия стянула на 300 танков больше, чем весной.

"Но количество современных противотанковых средств, которые сегодня есть у наших военных (это и "Стугна-П" и "Корсар", и "Джевелін", и Enclave) напорядок больше, чем количество потенциальных мишеней", - заявил он.

Напомним, Резников пояснил, почему разнятся данные о дальности концентрации российских войск у границ Украины.

Отметим, в Российской Федерации ответили, будет ли новое вторжение в Украину.

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