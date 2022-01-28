Резніков про озброєння України: протитанкових засобів більше, ніж потенційних мішеней

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про ситуацію з озброєнням в країні на тлі загрози вторгнення РФ. За його словами, протитанкових засобів більше, ніж потенційних мішеней.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на його виступ в Раді.

За його словами, Росія стягнула на 300 танків більше, ніж навесні.

"Але кількість сучасних протитанкових засобів, які сьогодні є у наших військових (це і "Стугна-П", і "Корсар", і "Джевелін", і Enclave) напорядок більше, ніж кількість потенційних мішеней", - заявив він.