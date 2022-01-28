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Резніков про озброєння України: протитанкових засобів більше, ніж потенційних мішеней

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Київ, П'ятниця 28 січня 2022 10:41
Резніков про озброєння України: протитанкових засобів більше, ніж потенційних мішеней Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (t me OP_UA)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про ситуацію з озброєнням в країні на тлі загрози вторгнення РФ. За його словами, протитанкових засобів більше, ніж потенційних мішеней.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його виступ в Раді.

За його словами, Росія стягнула на 300 танків більше, ніж навесні.

"Але кількість сучасних протитанкових засобів, які сьогодні є у наших військових (це і "Стугна-П", і "Корсар", і "Джевелін", і Enclave) напорядок більше, ніж кількість потенційних мішеней", - заявив він.

Нагадаємо, Резніков пояснив, чому різняться дані щодо дальності концентрації російських військ біля кордонів України.

Зазначимо, у Російській Федерації відповіли, чи буде нове вторгнення в Україну.

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