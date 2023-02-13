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Резніков візьме участь у зустрічі міністрів НАТО

Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністр оборони України Олексій Резніков візьме участь у Контактній групі по Україні та у зустрічі з міністрами країн НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга .

"Завтра до нас приєднається міністр оборони України Олексій Резніков. І для участі в Контактній групі, що очолюється США, по Україні, і для зустрічі з міністрами країн НАТО", - сказав він.

Як зазначив Столтенберг, планується разом вирішувати нагальні потреби України.

За його словами, ключовим питанням є швидкість логістики. "Ключові засоби, такі як боєприпаси, паливо та запасні частини, мають бути доставлені до України, перш ніж Росія зможе перехопити ініціативу на полі бою. Швидкість врятує життя", - додав він.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що ключовою темою дев'ятої зустрічі з оборони України у форматі "Рамштайн" стане питання авіації. За його словами, також партнери обговорять постачання танків та формування запасу боєприпасів для України.

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