Резников примет участие во встрече министров НАТО

Министр обороны Украины Алексей Резников примет участие в Контактной группы по Украине и во встречи с министрами стран НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.
"Завтра к нам присоединится министр обороны Украины Алексей Резников. И для участия в возглавляемой США Контактной группе по Украине, и для встречи с министрами стран НАТО", - сказал он.
Как отметил Столтенберг, планируется вместе решать насущные потребности Украины.
По его, словам, ключевым вопросом является скорость логистики. "Ключевые средства, такие как боеприпасы, топливо и запасные части, должны быть доставлены в Украину, прежде чем Россия сможет перехватить инициативу на поле боя. Скорость спасет жизни",- добавил он.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ключевой темой девятой встречи по обороне Украины в формате "Рамштайн" станет вопрос авиации. По его словам, также партнеры обсудят поставки танков и формирование запаса боеприпасов для Украины.