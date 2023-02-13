Резников примет участие во встрече министров НАТО

Министр обороны Украины Алексей Резников примет участие в Контактной группы по Украине и во встречи с министрами стран НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга .

"Завтра к нам присоединится министр обороны Украины Алексей Резников. И для участия в возглавляемой США Контактной группе по Украине, и для встречи с министрами стран НАТО", - сказал он.

Как отметил Столтенберг, планируется вместе решать насущные потребности Украины.

По его, словам, ключевым вопросом является скорость логистики. "Ключевые средства, такие как боеприпасы, топливо и запасные части, должны быть доставлены в Украину, прежде чем Россия сможет перехватить инициативу на поле боя. Скорость спасет жизни",- добавил он.