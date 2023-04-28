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Резніков про військову допомогу: з політичного плану ми вже біля стелі досягнень

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Київ, П'ятниця 28 квітня 2023 11:45
Резніков про військову допомогу: з політичного плану ми вже біля стелі досягнень Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

З політичного плану на рівні Міноборони, Україна вже майже біля стелі з точки зору задач і досягнень в отриманні допомоги від партнерів. Залишилося лише питання передачі ЗСУ сучасних бойових літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Олексія Резнікова під час прес-конференції.

"Ми можемо абсолютно чітко зафіксувати, що у нас на озброєнні є важка артилерія 155 мм, "Хаймарси", бронетехніка майже всіх основних відомих типів і марок, створена танкова коаліція, на бойовому чергуванні стоять Patriot, хоча у свій час це викликало істерику у орків, коли вони кричали, що Patriot в Польщі це вже перехід "червоних ліній" Заходом..." - зазначив Резніков.

Він акцентував, що сьогодні країни НАТО передають Україні авіацію і хоч поки радянського взірця, але він висловив переконання, що незабаром українці будуть так же спокійно як про Patriot і "Хаймарси" говорити про сучасні бойові літаки.

"Тому в цілому, в тому зверненні до Санти, умовному "віш-листі" залишились літаки ну і хіба що зірка смерті. Тому сьогодні з точки зору політичного плану на рівні Міністерства оборони ми вже майже біля стелі з точки зору задач і досягнень. Сьогодні опановуються сучасні системи на полігонах в країнах партнерів", - підсумував Резніков.

Нагадаємо, як заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, країни Альянсу вже передали Україні майже всю обіцяну броньовану техніку. Зокрема, понад 98% обіцяних бойових машин.

Додамо, в Міноборони України також впевнені, що зможуть "добити питання" передачі ЗСУ сучасної бойової авіації.

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