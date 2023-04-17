Резніков вибачився перед Туреччиною за порівняння втрат України з жертвами землетрусів

Міністр оборони Олексій Резніков попросив вибачення за свої слова про втрати України у війні та порівняння їх кількості з числом жертв землетрусів у Туреччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міноборони в Twitter.

Резніков зазначив, що просить вибачення перед всіма в Україні та Туреччині, кого образили його коментарі про втрати.

"Українці симпатизують турецькому народу. Ми розуміємо, як це - ховати тисячі невинних людей - друзів та сусідів", - наголосив міністр.

Глава Міноборони подякував Туреччині за підтримку України та тверду позицію щодо Криму.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю іспанській газеті La Razon оцінив загальні втрати України у війні. Він зазначив, що вони менші за кількість загиблих від землетрусів в Туреччині.

Варто зазначити, що внаслідок низки землетрусів у Туреччині загинули понад 50 тисяч осіб.

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