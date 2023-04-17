ua ru
Пн, 17 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Резников извинился перед Турцией за сравнение потерь Украины с жертвами землетрясений

Новина українською →
Киев, Понедельник 17 апреля 2023 11:33
Резников извинился перед Турцией за сравнение потерь Украины с жертвами землетрясений Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министр обороны Алексей Резников попросил прощения за свои слова о потерях Украины в войне и сравнении их количества с числом жертв землетрясений в Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны в Twitter.

Резников отметил, что просит прощения перед всеми в Украине и Турции, кого оскорбили его комментарии о потерях.

"Украинцы симпатизируют турецкому народу. Мы понимаем, как это - хоронить тысячи невинных людей - друзей и соседей", - подчеркнул министр.

Глава Минобороны поблагодарил Турцию за поддержку Украины и твердую позицию по Крыму.

Напомним, министр обороны Алексей Резников в интервью испанской газете La Razon оценил общие потери Украины в войне. Он отметил, что они меньше числа погибших от землетрясений в Турции.

Следует отметить, что в результате ряда землетрясений в Турции погибли более 50 тысяч человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей Резников Турция Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Ни работы, ни учебы без военкомата: в ТЦК объяснили, кому нужен военный билет
Ни работы, ни учебы без военкомата: в ТЦК объяснили, кому нужен военный билет
DAILY
Чужие среди своих. Что происходит в ОПЗЖ после запрета партии и госизмены Медведчука
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Чужие среди своих. Что происходит в ОПЗЖ после запрета партии и госизмены Медведчука