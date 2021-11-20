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Резников не верит в большое наступление России, поскольку Украина научилась защищаться

Автор: Александр Белоус

Министр обороны Украины Алексей Резников не верит во вторжение России, о котором предупреждают западные страны. По его мнению, это невозможно из-за того, что Украина может дать отпор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра "Голосу Америки".

"Не верю в это", - сказал он в ответ на вопрос о большом наступлении России и захвате территорий.

Резников убежден, Украина за 8 лет войны научилась защищаться.

"Наши Вооруженные силы на высоком уровне, особенно Сухопутные войска. Я имел честь с генералом Залужным, главнокомандующим, четыре дня провести в ООС, общаться с командирами, солдатами быть в окопах. Там настрой абсолютно боевой, уверенный в себе, люди умеют защищать страну", - добавил он.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что США продолжают поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. В Вашингтоне внимательно следят за передвижением российских войск у границ.

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