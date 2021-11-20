Резніков не вірить у великий наступ Росії, оскільки Україна навчилася захищатися

"Не вірю в це", - сказав він у відповідь на питання про великий наступ Росії і захоплення територій.

Резніков переконаний, Україна за 8 років війни навчилася захищатись.

"Наші збройні сили на високому рівні, особливо Сухопутні війська. Я мав честь з генералом Залужним головнокомандуючим чотири дні провести в ООС, спілкуватись з командирами, солдатами бути в окопах. Там настрій абсолютно бойовий, впевнений в собі, люди вміють захищати країну", - додав він.