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Резніков не вірить у великий наступ Росії, оскільки Україна навчилася захищатися

Автор: Олександр Білоус

Міністр оборони України Олексій Резніков не вірить у вторгнення Росії, про яке попереджають західні країни. На його думку, це неможливо через те, що Україна може дати відсіч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю міністра "Голосу Америки".

"Не вірю в це", - сказав він у відповідь на питання про великий наступ Росії і захоплення територій.

Резніков переконаний, Україна за 8 років війни навчилася захищатись.

"Наші збройні сили на високому рівні, особливо Сухопутні війська. Я мав честь з генералом Залужним головнокомандуючим чотири дні провести в ООС, спілкуватись з командирами, солдатами бути в окопах. Там настрій абсолютно бойовий, впевнений в собі, люди вміють захищати країну", - додав він.

Нагадаємо, глава Пентагону Ллойд Остін запевнив, що США продовжують підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України. У Вашингтоні уважно стежать за пересуванням російських військ біля кордонів.

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